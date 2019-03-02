神還原阿爸的回憶！ 台糖135巡道車重返竹塘老街

2019-03-02 18:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕就是這台車！彰化縣竹塘鄉今天上午出現一部台糖五分小火車在街上趴趴造，一下子來到著名景點木棉花道，一下駛進老街，吸引不少目光，最後火車停在萬國煤氣行（竹塘火車舊址）前，重現當年火車進站時光，煤氣行老闆黃搬吉還跳上火車連接器上拍照，拿出70年前父親拍攝的照片比對，興奮地說，真的是神還原阿爸的回憶！

竹塘國中參加今年網博競賽，下鄉踏查時，從一張老照片發現竹塘曾有火車站，屬於台糖五分車的田林線（田中─二林），糖業沒落後車站遭拆，鐵道也舖成柏油路，變成現今的中興街，將近半世紀竹塘鄉不再有火車進站，今天上午竹塘國中與鐵道達人陳朝強、竹塘鎮農會合作，將一部135巡道車載運至竹塘車站舊址進行快閃活動，重現經典時光。

80歲的黃搬吉說，父親曾在火車站旁經營貨運行，負責把當地生產的米、肥料等貨物搬上火車，70年前的某日父親受邀與車站人員一起跟火車合影，父親還站在連接器上，相當得意，張照片一直珍藏至今，後來火車站沒了，貨運行也轉型煤氣行。

從沒想過會再有火車出現！黃搬吉說，沒想到今天開門營業時，一部五分車就出現店門前，在列車長（竹塘鄉農會總幹事詹光信打扮）邀請下，他也跳上火車頭連接器合影，復刻阿爸當年意氣風發模樣，覺得驚喜又激動。

竹塘國中校長黃仲平說，竹塘有火車，可是年輕一代都沒看過，因此去年就將這輛五分車帶到學校展示，今年參與網博調查，發現竹塘車站旁的貨運行舊址還在，於是興起「五分車重返竹塘」的活動，今日帶著竹塘鄉農會吉祥物米寶寶，一起到木棉花道、田在芯頭農場、萬國煤氣行等地進行各半小時快閃，讓回憶重現。

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