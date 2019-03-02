高市坐月子到宅服務 上千媽媽滿意免費時段

2019-03-02 17:08

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市有超過3千名新手媽媽，享受部分免費時段到宅服務。

市區今天舉辦創意月子餐料理與實作課，10多名坐月子到宅服務員於連假期間上課，老師以萊姆酒取代米酒烹調三杯雞，在傳統月子餐內加入新思維，起鍋時香氣飄逸，結合中、西式料理呈現多種風味，期待新手媽媽吃不膩。

高雄市從2016年開辦坐月子到宅服務，3年來服務3856名新手媽媽，其中，新生兒家庭可選擇不領取生育津貼，轉為免費坐月子到宅服務（第一胎免費80小時，第二胎免費160小時，第三胎免費240小時），上千名媽媽申請享用服務。

部分銀髮服務員當阿嬤，將新生兒當孫子疼愛，廣受父母好評。一名服務員說，當初為照顧孫子加入，學到第二專長並走進家戶廣結善緣，逐步指導媽媽們餵母乳、包尿布、洗澡，感受到父母喜悅。

社會局長葉壽山表示，做好月子等於脫胎換骨，高雄首創到宅服務，舉辦240小時培訓課程已培訓620名服務員，且每年舉辦在職訓練，讓產後媽咪享受優質服務，民眾有意加入請上網搜尋「高雄坐月子到宅服務」。

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