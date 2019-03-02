林佳龍明與侯友宜會勘中角灣 打造衝浪基地有譜

2019-03-02 16:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕打造新北市中角灣衝浪基地有譜了！交通部長林佳龍3日將與新北市長侯友宜共赴現場會勘，新北市體育處長洪玉玲說，教育部體育署已承諾全額補助「衝浪中心」，將由新北市發包興建與後續委託營運，但目前仍有「林務局保安林地解編」、「都市計劃分區變更」，以及最重要的「聯外道路開闢經費」與「私有土地租借或價購」等問題待解，盼中央能由交通部北海岸及觀音山國家風景區管理處，以「需用機關」角色，主動溝通協調，讓中角衝浪基地儘快落實。

洪玉玲說，市府很重視中角灣開發案，已舉行5次跨局處會議，也與中央單位共同召開3次協調會議，侯友宜指示全力配合中央辦理，因此包括城鄉局負責都市計畫變更，體育署提供全額經費後，體育處將負責發包，改善中角國小為培訓學校，興建中角灣的衝浪中心，未來硬體設施完成後，也將依據政府採購法公開招標，委由專業團隊經營。

她表示，至於有關主要計畫道路開闢部分，只要中央提撥經費後，新北市工務局也將負責後續興建事宜，由於目前除有農委會林務局防風林解編，以及主要道路興建經費，較為棘手的部分是，主要道路會經過私有土地，涉及借用或價購，這部分極需要交通部觀光局積極協助，此外中央目標於今年10月底完成衝浪中心，新北市評估後，也將建議把完工期成定為今年底較為合宜。

新聞局長蔣志薇說，行政院長蘇貞昌於新北市長選戰期間，曾經提出打造中角灣成為衝浪選手培訓基地，接任閣揆後，也立即於1月18日與侯友宜共同視察，並指示交通部北觀處全力配合，讓政見儘快落實，林佳龍原本在春節期間，就有意邀侯友宜會勘，因為華航機師罷工事件，才延至3月3日舉行。

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