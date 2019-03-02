準公幼業者抱怨補助款遲發 基市府：9天連假延遲將加速公文流程

2019-03-02 13:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕準公共化幼兒園2018年8月上路，但基隆市私立愛米爾幼兒園批評，本學期的款項應該在2月15日以前完成撥款，卻到現在都還沒有收到，這筆經費動輒數十萬元，對業者經營是莫大的壓力；基隆市教育處表示，因為今年春節連假9天，再加上228連續假期，卡了很多工作天，目前已加快腳步，下週一（3月4日）就可撥付。

教育處指出，以後將加速撥付處理流程，教育處向教育部請款同時，就同步跑財政、主計單位公文，以最快速度撥付補助。

基隆市共有18家準公共化幼兒園，基隆市私立愛米爾幼兒園執行長鄭宇博指出，幼兒園基於回饋社會的立場，於第一時間與基隆市政府簽約；但大半年下來，根據準公共化契約內容，市政府第一學期第一期的款項應該在2018年8月1日之前撥款，第二期撥款應該在9月30日前完成。

第二學期第一期以及第二期的經費分別應該在2019年2月15日以及4月15日前完成撥款；令人遺憾的是，政策施行的第一學期，第1期款項遲至11月30日才完成撥款。

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