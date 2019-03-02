侯友宜今視察 三鶯大橋第一期工程明年中完工

2019-03-02 12:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午前往鶯歌地區視察三鶯大橋改建工程進度，工務局長朱惕之說，目前正進行第一階段主橋兩側機車道興建工程順利，預計2020年2月完工，接下來進行第二階段，主橋拆除改建工程，預計從發包動工起還要3年的工期，兩期工程總經費23億餘元。

三鶯大橋為三峽與鶯歌地區來往重要橋梁，但橋齡已達30多年太過老舊，且汽機車未分道易生事故，市府於2017年底進行兩階段改建，第一階段工程先在現有主橋梁兩側興建機車及人行道，待機車道於2020年2月完工後，先供汽車維持通行，再開始拆除主橋改建，最後機車道與汽車道合併為三鶯大橋新橋。

朱惕之說，改建工程除可舒緩往返三鶯地區交通，並強化橋梁耐震抗洪能力，串連大漢溪兩岸自行車動線，統合三峽、樹林及鶯歌地區自行車道系統，打造安全的交通路網。

在地的鶯歌區南靖里長吳金定說，地方對改建三鶯大橋樂觀其成，但是考量車流對鶯歌市區的影響，他希望未來三鶯大橋鶯歌端匝道，能夠提供大漢溪旁環河路車上下橋，即可減少部分車流進入市區，侯友宜指示工務局納入主橋改建設計考量。

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