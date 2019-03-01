春景大爆花！二林鎮網路社團PO美景 拚人氣化商機

2019-03-01 12:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕春意濃，彰化縣各鄉鎮繁花盛開，鄉民紛紛到場打卡並分享到臉書社團，人氣景點在網路世界「大車拚」，臉書社群「二林人大小事」率風氣之先，與二林鎮公所辦「木棉花活動網聚及直播」，成功行銷「東螺溪木棉花道」，此外「社頭人俱樂部」經常性PO出風景美照，間接引領鄉內的觀光產業。

二林鎮東螺溪代馬橋至溪湖橋之間種植上百棵的木棉，目前正繁花盛開，2月27日下午「二林人大小事」與公所首度合作辦直播，以歌舞歡聚的方式，營造木棉花的紅色盛宴，當天的相片成為「二林人大小事」的首頁，社群內接著舉辦跟東螺溪木棉花道有關的趣味問答接龍和美景PO照，目前這個活動的效益還在發酵中。

鎮長蔡詩傑說，現代人「人手一機」，自媒體的盛行，改變鎮民吸收資訊的習慣，過去鎮務的推動可能要仰賴里辦公室、媒體或夾報海報，現在「不花一毛錢」即可達到政令宣導的目的。

他說，地方有一群人用心辦社群媒體，公所會與時俱進，根據議題與社群媒體合作。

「社頭人大小事」也是縣內另一臉書社團典範，社團多位管理人因為對攝影有興趣，不定時PO鄉內美景照，意外打響許多魅力景點名號，「清水岩文創協會」便以這些景點作為主題，串連成一日遊景點，再結合地方特色商家，推出「套裝行程」，吸引外地遊客進來，為地方帶來商機。

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