中央新村青年社會住宅預計今年底完工 托育、托老、照顧弱勢ALL IN ONE

2019-03-01 12:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區中央新村北側青年社會住宅即將於今年底完工，可提供1070戶居住，同時也是全國首座包含公共托育、托老、銀髮俱樂部、弱勢婦女照顧和身障小作所等社會福利設施的集合住宅社區，提供社區居民的完整生活需求。

新北市長侯友宜今天視察「新店中央新村北側社會住宅新建統包工程」工地，城鄉局長黃一平指出，新北市於新店中央新村北側都市計畫用地，以區段徵收方式，規劃1.5公頃用地新建1070戶青年社會住宅，基地周邊鄰近捷運小碧潭站及捷運環狀線十四張站，交通便利、居住機能完善，以住居空間通用化設計，讓不同年齡層與身心障礙的承租戶皆可舒適入住，同時規劃有市民農園達成生態及節能的永續環境，並已取得「候選黃金級綠建築證書」及「候選銅級智慧建築證書」，預計於2019年底完工。

社會局長張錦麗表示，央北青年社宅提供部分空間規劃公共托育和小型社區式日間照顧等，社會局將規劃第二處托育中心、公共托老中心，以及弱勢婦女自立宿舍和照顧兒少的類家庭等社福設施，涵蓋兒、少、老、婦、身障等社福領域，完整建構青年住宅結合照顧兒少、老人、婦女、身障等社會福利共同生活圈，讓市民朋友真正能夠安居樂業。

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