攝護腺肥大患者新福音！「攝護腺動脈栓塞術」門診即可治療

2019-03-01 11:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕75歲的江先生25年前接受過二尖瓣膜置換手術，需要長期服用抗凝血藥物，月前因為攝護腺肥大需要開刀，考量傳統手術需停用抗凝血藥，可能發生嚴重併發症，經台北慈濟醫院會診心臟血管科，鄭詩璁醫師以「攝護腺動脈栓塞術」成功進行手術，且術前及術中沒有停止抗凝血劑使用，減少瓣膜栓塞的風險，術後當天即能回家，復原狀況良好。

鄭詩璁說，年輕男性的攝護腺大約核桃一般大小，隨年紀逐漸增大，大約50歲後，攝護腺組織開始增生，引起攝護腺肥大的因素很多，年齡增長是最主要原因，醫學研究指出，愛吃肉或習慣攝取高脂食物的群族，尤其是肥胖者，罹患攝護腺肥大甚至攝護腺癌的比率都較高，證明飲食習慣也與攝護腺疾病有密切關係。

攝護腺肥大的治療有藥物治療，高頻射頻、超音波、微波、高溫與雷射治療，以及手術治療等方式，鄭詩璁說，運用微晶球阻塞攝護腺動脈，減小攝護腺體積的「攝護腺動脈栓塞術」，是治療攝護腺肥大的新技術，主要透過微創手術，用微細導管經由動脈系統將微晶球輸送到攝護腺動脈，造成阻塞效果，攝護腺動脈無法獲得足夠血液，就開始萎縮、減小體積，即可舒緩攝護腺肥大所造成的下泌尿道症狀。

鄭詩璁說，「攝護腺動脈栓塞術」優點在於使用器械微小，所以侵入性小，傷口只有一個針孔大，通常止血幾個小時後就可完全恢復，如果選擇從手部進入血管，術後可立即下床行走，無須臥床，病人滿意度及舒適度大幅提升，甚至門診手術即可完成治療，術後不會影響日常生活，也無特殊禁忌症。

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