旗山蕉價爭議 陳吉仲：成本改公頃計 收購價偏低就查

2019-02-28 23:50

〔記者黃以敬／綜合報導〕高雄旗山部分蕉農日前成立自救會抗議遭盤商壟斷，傳出以低於行情的每公斤10元低價收購香蕉；農委會主委陳吉仲今午親自前往旗山了解香蕉收購狀況，他受訪指出，當地訪視並沒有當場看到低於行情收購案例，或許政府宣示介入調查等作為已產生效應，若真還有低價收購，蕉農可向農糧署投訴處理。

陳吉仲指出，就農委會所知，目前產地價行情約每公斤13、14元，他南下是要親自確認是否盤商收購是否低於合理行情。

陳吉仲與抗議的旗山蕉農會談後表示，未來對香蕉生產成本將採用每公頃或每分地平均生產成本更清楚認定，而若產地出現收購價格低於生產成本時，就會啟動並介入調查，避免農民遭不肖盤商剝削。

此外，陳吉仲也提到，受到暖冬影響，今年香蕉雖提早進入盛產季，但據調查今年香蕉產量較去年少，價格卻不升反降，農委會將進行了解並介入處理；未來農委會也會將產地收購價、市場拍賣價及零售價格等資訊一一公布，藉由價格透明化來避免中間商剝削。

農委會農糧署則指出，每年2到6月，常是蕉價漸漸走低期間，而據調查目前產地價格約每公斤12到15元，南投地區即平均15元，仍為監控價6.4元2倍。

另外，台北果菜批發市場的香蕉交易均價，近日每公斤也都有21、22元，今日是22元，外銷香蕉則是每公斤18、19元。

韓國瑜：商總表達要買九萬公斤

而一度遭旗山蕉農抗議未杜絕壟斷而點名應下台的高雄市長韓國瑜，今日結束星馬參訪返台、在機場時受訪指出，中華民國全國商業總會獲知旗山蕉農香蕉生產過剩訊息，有與高雄市政府聯繫後，決定採購7500箱、近9萬公斤（90噸）旗山香蕉，總價值約260萬元，每公斤價格約17元多。

陳吉仲：下周赴日本推銷香蕉 目標千公噸

陳吉仲受訪則說，他自己將在下周前往東京參加食品展，並與當地業者簽訂香蕉訂單，目標是去年1800公噸的幾倍訂單，希望能為農民帶來更高收益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/