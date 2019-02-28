柑橘豐收外銷斷線 農民盼苗栗縣府幫幫忙

2019-02-28 17:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉是縣內主要柑橘產地，栽種面積達120公頃，年產量1700公噸。不過，獅潭鄉農會反映，今年天氣穩定，柑橘豐收，加上果農田間管理與栽種技術進步，已經過完年了，外銷訂單卻不若以往，幾乎已中斷管道，導致柑橘產銷失衡狀況顯得嚴重。

苗栗縣長徐耀昌則說，目前正研擬對策，例如學生營養午餐可以柑橘做為飯後水果，同時與縣內科技大廠如億光電子、京元電等公司洽談收購事宜。農業處長陳錦俊也提及，考慮進行產銷整合，例如製作柑橘加工品如柑橘果汁等，改善柑橘產量過剩狀況。

獅潭鄉農會說，今年天氣適宜，柑橘大豐收，農會很感佩果農的努力以及改善栽種技術，豈料卻因各項環境因素造成產銷失衡，以往還會外銷至新加坡等地，但今年國外訂單不如以往，更讓獅潭柑橘少了出路。

苗栗縣政府為了促銷柑橘，今天在獅潭鄉農會舊穀倉的獅農小舖規劃展售攤位，展售柑橘、草莓與其他農特產品促銷活動，期盼藉由228連假熱鬧氣氛，吸引更多遊客，促進買氣。

苗栗縣政府也安排社團表演、舉辦古物及相片展，配合獅潭鄉農會舊式穀倉空間，期盼活絡客庄歷史文物文化，利用活動串連新店老街各商家打造獅潭產業共同圈，讓返鄉遊子與遊客，能透過活動欣賞來自客庄的熱情。

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