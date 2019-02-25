盤商收購價1公斤剩10元 旗山蕉農怒吼「韓國瑜下台」

2019-02-25 18:48

〔記者蘇福男／高雄報導〕韓國瑜就任高雄市長甫滿2個月，今天首傳旗山200多名支持蕉農不滿香蕉收購價格長期遭無良盤商剝削、壟斷，跟高雄市政府農業局和行政院農委會反映均未獲重視，因此成立自救會，要求「韓國瑜下台」、「陳吉仲下台」！

200多名旗山蕉農今天下午3點在旗山「水果家族」集貨場成立自救會，指控蕉價長期遭受盤商剝削、壟斷，中央和地方政府坐視不管，蕉農們群情激憤，高喊「農委會主委陳吉仲下台」、「高雄市長韓國瑜下台」，呼籲政府強力介入調查，留給蕉農一條生路！

自救會長潘見男表示，高雄旗山約有40個香蕉中盤商，部分盤商長期剝削、壟斷香蕉收購價格，最近旗山春蕉進入採收季節，盤商收購價1公斤竟然只有10元，而去年同期的收購價1公斤約28元，蕉農向農委會和高市農業局反映，不是將原因歸咎「香蕉爆量」，就是置之不理，推卸態度令蕉農們大失所望、忍無可忍，因此有200多名蕉農串聯自組自救會，要求政府強力介入調查，留給他們一條生路！

聯合打壓收購價？ 盤商爆料同行嗆聲

同為旗山香蕉盤商的吳冠毅挺身而出指控，他去年6月因為不配合陳姓盤商的收購價，遭到圍毆傷害，但歷經8個月問題依然存在，期間他跑遍中央、地方各相關單位，就是沒人願意幫忙農民，雖然他也是既得利益者，但捨不得70、80歲老農長期被惡質盤商剝削，因此站出來協助蕉農們發聲。

他說，陳姓盤商有個群組動不動就出言恫嚇蕉農，2月12日陳姓盤商在群組公開講，後面的香蕉收購價格是1公斤15元，如農民不能接受，就自動離開這個圈子、不要再種香蕉了，2月14日陳又私下跟其他盤商說，現在產地爆量，可能殺到10元（1公斤），經此渲染後，產地價格果然1公斤10元到13元都有。

吳冠毅說，19日他收購1公斤18元，總共收1300多件，其他集貨場根本無貨可收，有的頂多50、100件，香蕉哪來的爆量？香蕉熟了就要收割，不割品質就會變差，甚至要報廢；他認為，盤商有錢賺就好，但不能聯合所有人壓低價格，而且壓得這麼可惡。

大選轉向挺韓求活路 蕉農如今夢醒

吳還說，旗山原本是綠營的支持者，韓競選市長喊出要杜絕盤商剝削，外銷訂單效益直接給農民，與他的理念百分百吻合，認為值得支持，因此主動幫韓為蕉農拉票，結果韓上台後，蕉農希望有聲量、高人氣的韓市長幫他們講講話，對蕉價剝削、壟斷有個嚇阻作用，結果韓不但不做，還派農業局副局長在電視談話性節目公開說，香蕉產地價格會這麼低，是因為爆量，但事實根本就沒有爆量的問題。

吳冠毅說，當初農民相信曾擔任北農總經理的韓國瑜會幫農民找活路，因此市長選舉才這麼支持韓國瑜，如今事情發生卻不聞不問，連一點關心都不願意，蕉農成立自救會，就是要讓韓知道農民憤怒了，如韓回心轉意願意傾聽農民的聲音，確實幫到農民，農民還是會支持他。

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