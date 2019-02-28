麥寮推廣農特產品玉女小番茄 舉辦第一屆「番樂嘉年華」

2019-02-28 15:02

記者詹士弘／雲林報導〕麥寮鄉公所與農會所行銷在地農產，共同舉辦「第一屆番樂嘉年華」，行銷農特產品玉女小番茄，安排免費試吃，並由民眾公開投票評選，現場還有農漁業展售、親子控窯等活動，目前接受輔導的番茄農有廿餘戶，所生產的玉女小番茄皮薄、多汁、味甜，風味佳。

台塑企業委託朝陽科大農業輔導團輔導麥寮地區生產玉女小番茄，今年已邁入第7年，有20餘戶農友接受輔導，今年參加「番樂嘉年華」的番茄農有10戶，提供有機或無毒的玉女小番茄供民眾試吃評選；麥寮鄉因地理位置關係，土壤鹽分較高，產出的番茄甜中略帶酸味，更加強了番茄的香氣與口感。

縣長張麗善感謝麥寮鄉農會、公所以及台塑企業攜手幫助在地農漁民提升產品曝光度，更讓許多縣內縣外的民眾到場親近農漁產及農村生活。

張麗善表示，縣府積極推動「雲林良品」品牌農產品打入國內外市場，為農漁民們爭取穩定的行銷管道，例如雲林的美生菜除了在台灣深獲肯定外，更進軍日韓，最近更跨足中國市場，未來縣府也會持續拓展農產行銷通路，以穩定的農產獲益讓農民可以安心耕作。

台塑安衛環中心副總吳宗進表示，台塑結合朝陽科大、高雄科大及僑光科大協助推廣麥在地有機無毒優質農漁產，接受輔導的農業及漁業各210個輔導戶，但只占整體農民的1到2%，希望能擴大結合產銷班，再擴大輔導，並協助促銷。

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