輔大醫院濺血！ 名醫江漢聲遭肄業生假裝看病持美工刀刺傷

前輔仁大學校長、知名醫師江漢聲。（資料照）

新北市輔仁大學附設醫院驚傳暴力攻擊事件!今下午2時許，知名醫師江漢聲看診時，遭假裝來看病的曾姓男子持美工刀攻擊，江漢聲被刺傷右手診間濺血，院方隨即叫來保全控制曾男，並報警。警方查出曾男就讀輔大時，就曾與校方多有衝突，當時的校長正是江漢聲，攻擊動機可能與此有關。

據悉，江漢聲醫師在泌尿科領域頗具知名度，其任輔仁大學校長時，曾陷挪用校款官司，最終判決無罪確定，當時在校內引發熱議。曾男為輔大肄業，他就讀時校長正是江漢聲，曾男對學校有諸多意見，常與校方衝突，個人社群多有對輔大不滿發言，對時任校長的江漢聲非常不認同。

請繼續往下閱讀...

今下午2時許，曾男假裝掛號看病，換他進診間時，他冷不防拿出美工刀刺向江漢聲，江漢聲以右手格擋，仍直接被刺傷濺血，護理師見狀即刻叫來保全壓制曾男，並報警讓警方把曾男逮回警所偵辦。

警方根據曾男過去行為，明顯看出他已長期對學校、校長積怨頗深，本次攻擊事件很有可能就是為了發洩心中不滿，警方正進行筆錄，全案將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

相關新聞

獨家》名醫江漢聲診間遭刺傷 凶嫌竟透過媒體預告犯罪

民眾拍下曾男被警方逮捕帶出醫院。（記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法