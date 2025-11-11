為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    輔大醫院濺血！ 名醫江漢聲遭肄業生假裝看病持美工刀刺傷

    2025/11/11 17:05 記者徐聖倫／新北報導
    前輔仁大學校長、知名醫師江漢聲。（資料照）

    新北市輔仁大學附設醫院驚傳暴力攻擊事件!今下午2時許，知名醫師江漢聲看診時，遭假裝來看病的曾姓男子持美工刀攻擊，江漢聲被刺傷右手診間濺血，院方隨即叫來保全控制曾男，並報警。警方查出曾男就讀輔大時，就曾與校方多有衝突，當時的校長正是江漢聲，攻擊動機可能與此有關。

    據悉，江漢聲醫師在泌尿科領域頗具知名度，其任輔仁大學校長時，曾陷挪用校款官司，最終判決無罪確定，當時在校內引發熱議。曾男為輔大肄業，他就讀時校長正是江漢聲，曾男對學校有諸多意見，常與校方衝突，個人社群多有對輔大不滿發言，對時任校長的江漢聲非常不認同。

    今下午2時許，曾男假裝掛號看病，換他進診間時，他冷不防拿出美工刀刺向江漢聲，江漢聲以右手格擋，仍直接被刺傷濺血，護理師見狀即刻叫來保全壓制曾男，並報警讓警方把曾男逮回警所偵辦。

    警方根據曾男過去行為，明顯看出他已長期對學校、校長積怨頗深，本次攻擊事件很有可能就是為了發洩心中不滿，警方正進行筆錄，全案將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

    相關新聞

    獨家》名醫江漢聲診間遭刺傷 凶嫌竟透過媒體預告犯罪

    民眾拍下曾男被警方逮捕帶出醫院。（記者徐聖倫翻攝）

