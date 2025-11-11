陪伴旅客25年！ 日本西瓜卡「吉祥物企鵝」宣布2026年底畢業

JR東日本今（11）日宣布，吉祥物「Suica企鵝」將在2026年底「畢業」，未來將由新的吉祥物接替形象代言工作。（圖擷取自@oricon 社群平台「X」）

JR東日本旗下交通IC卡「Suica」（モバイル，俗稱︰西瓜卡），有一隻人氣超高的吉祥物企鵝，從2001年至今陪伴旅客長達25年，備受眾人喜愛。不過JR東日本今（11）日宣布，吉祥物企鵝將在2026年底「畢業」，未來將由新的吉祥物接替形象代言工作，消息一出，引起日本社會與國際轟動。

綜合日媒報導，「Suica企鵝」由插畫家坂崎千春創作，原型參考現實中的阿德利企鵝，起初牠只是一隻「從南極來到東京的企鵝」繪本角色，後來被JR東日本印製在2001年發行的西瓜卡上面。另外，JR東日本以「每個消費者擁有的IC卡都有一個對應的『分身』」為由，至今從未給牠取過正式名稱，「Suica企鵝」是粉絲之間的暱稱。

請繼續往下閱讀...

報導指出，帶著溫和笑容的「Suica企鵝」問世後備受各年齡層喜愛，並在成為西瓜卡的標誌，成為日本企業識別極高的吉祥物之一，還因此推出過多種周邊商品、專賣店，為JR東日本帶來額外商機。隨著電子貨幣功能逐漸普及，西瓜卡成為日本當地民眾、各國旅日遊客人手一張的重要存在，包含手機電子行動西瓜卡內，發行量已突破1億張。

根據JR東日本最新聲明，他們預計在明年推動多項改革，包含推出新版Mobile Suica，取代現行電子貨幣、導入餘額追蹤支付等全新系統，還將卡片儲值上限提升，並增加優惠券、用戶電子貨幣互贈或轉帳等多元支付功能。在一系列改革中，也包含替換陪伴大眾多年的吉祥物「Suica企鵝」，但JR東日本尚未公布接替的新角色身分。

「Suica企鵝」作者坂崎千春得受訪表示，她至今都很自豪筆下角色能被JR東日本選為代言吉祥物，並在這25年間獲得許多人喜愛，雖然「Suica企鵝」任期只剩不到1年，但她還是會盡最大努力，也感謝大家一直以來的支持與陪伴。目前有大批網友秀出各自的西瓜卡表達對「Suica企鵝」的喜愛，以及對牠即將畢業感到相當不捨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法