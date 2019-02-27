竹市山坡地遭違法開挖及傾倒廢土 檢察官查扣怪手擴大偵辦

2019-02-27 22:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市柴橋路與新竹縣寶山鄉交界的山坡地遭人違法開發及傾倒廢棄土，新竹市府產發處去年11月接獲檢舉後前往查緝，除依山坡地水土保持法開罰8萬元，也要求地主改善，但今年1月再度接獲檢舉指地主仍持續傾倒不明土方，市府前往查緝後，報請檢方偵辦，前天已由檢警查扣兩部怪手擴大偵辦。

市府產發處表示，去年11月接獲檢舉指竹市柴橋路南湖段一處山坡地疑有山坡地違規開發情事，經市府派員勘查認定確實有山坡地違規開發事實，開挖面積達一公頃多，去年就對違規行為人裁處罰鍰8萬元，並要求依水土保持法相關規定改善。

不過今年1月又再度接獲民眾檢舉，指該山坡地持續開挖且違規傾倒廢棄土方，有不少是土磚塊，擔心可能是建築廢棄土磚塊，由於前次違規行為未改善，還擴大違規傾倒廢棄土方，市府前往查緝後，除要求立即停工外，也因此處位在竹市與新竹縣寶山的交界處，立即與縣府聯繫，並認為茲事體大，報請新竹地檢署偵辦。

市府產發處表示，檢察官接手偵辦後，指揮市府與警察局，26日到違規現場扣押疑涉違法作業的工具怪手兩台，同時檢察官也要求違規行為人要進行山坡地的復原，並擴大偵辦查緝廢棄土方來源及清查傾倒的廢棄土方面積和數量，若情節重大，將依法偵辦處置。

產發處提醒民眾，山坡地開發都應經申請，經核准後才能開挖，針對違規行為人違法開挖情形，除開罰外，全案已由檢察官擴大偵辦，市府會配合檢方查緝，同時要求違規行為人將廢棄土方清運，恢復原狀，避免山坡地形被破壞。

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