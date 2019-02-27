湖口鄉立圖書館結合科技與現代美學 鄉親直呼是國家級

2019-02-27 21:59

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣第三大行政區的湖口鄉，圖書資源貧乏，鄉公所斥資8700多萬元打造鄉立圖書館，今天熱鬧啟用，館區針對不同年齡層需求作規劃，引進觸控式螢幕等新穎設施，還設有討論包廂、「個性空間」等，結合科技與現代美學空間，明亮舒適令人耳目一新，讓參觀的鄉親頻頻稱讚，直呼「簡直是國家級圖書館」！

湖口鄉立圖書館位在明德街上、信勢國小附近，為4層樓建築物，外觀色彩繽紛，1樓為信勢村集會所活動中心，2樓至4樓規劃圖書館，總面積約1386平方公尺。今早剪綵啟用，縣長楊文科稱許是新竹縣最棒的圖書館，地方民意代表及鄉親也踴躍出席。

湖口鄉長林志華簡介，依服務項目區分成功能區，2樓有服務櫃台、數位方塊、新書展示區、兒童區、期刊閱報區、樂齡區、多元學習區、好書交換區、主題區，是樂齡人口、學子、新住民及家庭聚會討論的好處所。

為活化空間，設計師將2至3樓的內樓梯及四周牆面，設計為大器書牆，用來擴增藏書量及讀者的閱讀活動空間。3樓因應讀者不同的閱讀需求及資訊使用方式區，分成多媒體區、青少年區、書庫區、閱讀區、討論包廂。4樓則有自修室、研習教室以及罕借書庫與館員辦公室。

圖書館結合科技與現代美學空間，透過天花板及燈光的設計，營造明亮舒適的閱讀環境；每層樓設置觸控式螢幕或電子看板，方便民眾查詢及宣傳館方活動訊息；此外，貼心設置的「個性空間」，讓民眾可接聽電話又不致於干擾到其他人。

林志華表示，湖口鄉人口7萬7000多人，但原位在忠孝路湖口鄉立圖書館已30年，老舊且空間狹窄，公所另覓地新建，在代表會支持下，連同信勢村集會所活動中心一起打造，含工程及裝修總經費約8700多萬元；原館整理後預計作為孝勢村集會所活動中心使用。

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