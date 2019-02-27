赴日族荷包縮水！下月起進入旺季 日本團費最高恐漲4000

2019-02-27 14:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年要赴日的旅客荷包恐要縮減了，旅行業品保協會今公布今年第2季各旅遊線價格，東北亞線發言人蔡錦惠表示，3月起是日本全年度的第一旺季「櫻花祭」，4月底又是天皇退位10連休強碰黃金週長假，飯店、車資齊聲喊漲，而去年起日本政府陸續調增消費稅、住宿稅和出境稅，以及明年東奧導致一房難求，今年起到明年日本「只會漲、不會跌」，預估第2季日本線團費最高恐漲4000元。

東北亞線發言人蔡錦惠表示，第2季是日本全年度最大旺季，從3月中旬到5月下旬有櫻花和紫藤花季，九州地區在4月下旬到5月中都是紫藤花盛開時期，關西則是每年賞櫻的熱門景點，且卡立山黑部旺季（4/15~6/22），因此機位非常搶手，票價漲幅也很高。

蔡錦惠說，今年3月起陸續有國籍航空新增日本航線和機位，例如台虎加入仙台航點、4月長榮新增秋田青森賞櫻包機、6月長榮增飛名古屋，雖然如此，但日本第2季機位仍供不應求，分析主要是今年4月27日到5月6日是天皇退位10連休，卡日本黃金週長假；此外，去年10月起日本政府陸續調漲消費稅、住宿稅和出境稅，加上東京奧運即將到來，不少選手已開始入住，尤其是東京住宿一直到明年都是一房難求，價格也會調整，估整體團費較去年同期漲1000到4000元。

韓國線方面，包含釜山、濟洲島和大邱都是招待團選擇的熱門路線，團費也較去年同期持平，沒太大變化。東南亞線發言人隋桂珍表示，東南亞第2季包括機票、飯店住宿報價都很平穩，因此較去年同期價差不大，但目前國籍航空有提供給早鳥優惠，建議旅客越早報名就越早拿到優惠。。

中國線方面，西北區已由淡季轉入旺季，西安機票及團費漲幅約1500到3000元，絲路機票及團費漲幅則在2000到3500元左右；此外，今年華航停飛烏魯木齊，僅剩南方航空獨家直飛，導致新疆直飛票價狂漲，漲幅約3000到5000元。

來台觀光發言人連郁卿表示，4到6月台灣氣候舒適，是適合出遊的天氣，旅行社也配合觀光局今年主打的小鎮漫遊年級米其林美食作為重點，雖然台幣匯率降低，但選政府推動觀光，部分飯店房價調漲，因此兩相抵觸今年第2季來台團費仍和去年持平。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/