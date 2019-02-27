228連假賞櫻 搭淡水輕軌新選擇

2019-02-27 12:50

〔記者何玉華／新北報導〕228 連續假期正值賞櫻旺季，大台北近郊的淡水天元宮是熱門賞櫻區，通車不久的淡海輕軌淡金鄧公站（V03）及淡金北新站（V05）出口附近，也有滬尾櫻花大道及北投子櫻花生態步道；要到天元宮，則有公車業者在輕軌淡水行政中心站（V07）旁加開的賞櫻專車，民眾可以選擇輕軌轉乘專車。

新北捷運公司表示，輕軌淡金鄧公站（V03），出口步行約100公尺，即可見綿延4公里長的「滬尾櫻花大道」，沿著北4線公路兩旁種植的櫻花行道樹，花開時整片整片山櫻桃紅甚是夢幻。

相隔一站的「淡金北新站（V05）」，出口步行約3分鐘處，有全長約3.5公里沿著河岸種植100多株粉色吉野櫻的「北投子溪櫻花林生態步道」，燦爛盛開時也相當迷人。

淡海輕軌「淡水行政中心站（V07）」旁新開「輕軌淡水行政中心站-天元宮」接駁公車，自2月28日起至3月31日止，每日上午8時自輕軌淡水行政中心站發車，末班車下午5時於天元宮發車，尖峰時間約15分鐘一班，接駁公車與輕軌也有1小時內轉乘優惠，可使用雙北1280定期票。

想要到漁人碼頭或是淡水老街，可以在「濱海沙崙站（V09）」轉乘「藍海1線」與「藍海2線」先導公車，藍海1線通往漁人碼頭，藍海2線則連接淡水古蹟群及淡水老街，持電子票證轉乘享有雙向轉乘優惠。

此外，新北捷運公司在輕軌紅樹林站（V01）詢問處發行票價50元的一日券，適用至4月底前，228連假期間，每日前500名購買淡海輕軌1日券的乘客，即可免費獲得由家樂福淡新店贊助的點心餅分享包1包，每日限量500包，送完為止。1日券發售當日可不限次數搭乘淡海輕軌。

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