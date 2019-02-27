QS世界大學學科排名50強 台大15學科入榜

2019-02-27 12:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國QS世界大學排名系統今公布最新數據，在2019年QS世界大學學科排名中，將學界分48個不同領域，依大學排出各領域前50強，其中台灣有18個學校學科入榜，比去年少8個，並以台大入榜15學科最多，整體來說，台灣主要優勢在工程與技術、社科與管理等領域。

英國QS（Quacquarelli Symonds高等教育評級機構）今公布世界大學學科排名，該排名涵蓋48個學科領域，如會計與金融、農林業、解剖學和生理學、人類學、藝術與設計等，並分析78個國家及地區約1200多所大學，在今天公布2019年最新各領域全球前50強的結果。

QS表示，以台灣來說，共有18個科系領域入50強榜單，比2018年少了8個，就學校而言，台灣大學有15個科系入50強，佔全國最多，剩下3個是台灣師範大學，台灣表現最好的學科領域，是台大的運動相關學科，在全球50強中的第19名。

分析台大入50強榜單，進步的有：解剖和生理學領域33名（去年51到100名）、發展研究領域31名（去年51到100）約7個；而退步的有：化學領域48名（去年33名）、計算機科學與信息系統領域49名（去年43名）等8個。

細看台師大入50強榜單，教育學領域43名（去年51到100）；圖書館與信息管理領域30名（去年29）；語言學領域43名（去年51到100）等。

QS認為，台灣主要優勢在於工程和技術（有5所院校進入全球前200）和社會科學與管理（5所進入全球前200）；另台灣的護理學科也在QS的僱主聲譽指標上取得了90分以上的分數（滿分100），分別是台北醫學大學（95.2分）、台大（91.8分）和陽明大學（90分）。

QS世界大學學科排名網站：

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