台人挑戰日本黃金傳說 秘境美食制霸攻略

2019-02-27 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕曾在日本紅極一時的長壽節目《黃金傳說》，於2016年畫下句點，令許多人感到惋惜。近日有網友在批踢踢實業坊發表影片，主題為「環遊日本-黃金傳說春季祕境飯全制霸」，引發鄉民熱烈討論。

日本節目《黃金傳說》在2013年有一個單元叫做「春季祕境飯」，專門介紹分散在日本各地，卻難以到達的美食餐廳。1名網友今日在PPT發表「環遊日本-黃金傳說春季祕境飯全制霸」的影片，他花了將近一年的時間，造訪十家美味卻難以到達的店家，用動態的方式分為上、下集，共30分鐘的長度，介紹這段冒險，也在網誌寫下這一趟旅程的感想、一系列的餐廳資訊以及路程規劃，讓有興趣的鄉民能夠參考。

原PO表示，鹿兒島的時海是他印象最深刻的祕境飯，這是他旅程的最後一站，也是最艱辛的一段路。店家的地理位置是在鹿兒島唯一沒有鋪設鐵路系統的大隅半島。他必須先搭船從鹿兒島中央抵達垂水港，再從垂水港搭乘巴士到佐多，然而回程的巴士一天竟然只有一班，班次的時間還是在一大早，所以當天是不可能往返鹿兒島市區，恰巧當時時海的民宿也都客滿，讓他著實折騰了一番。

幸運的是，在他出發的兩天前，找上當地的觀光巴士，司機竟然接受他的提議，讓他在中途上車，直接省略了中途的許多行程。但是啟程當天，天氣非常不好，以致於船隻可能無法行駛，但皇天不負苦心人，最後他還是順利抵達目的地，從一早的忐忑不安到歷經轉車波折，到達的瞬間，他的內心十分激動。

店家的座位大約可容納20人左右，是一家主打生魚丼飯，特別的是店家白天和晚間的菜單並不相同，招牌餐點為「時海丼」，以豪華的生魚片聞名，不僅美味價格還相當實惠，只要1200日幣，曾獲2013年春季秘飯中的第一名，因為是限量供應，所以一定要提前預約。「時海丼」是根據當地的漁民捕撈的漁獲作為生魚片的內容，如果當天漁船無法出海的話，這項餐點也就無法供應。

原po分享，根據節目的內容去推理出路線，其實並沒有想像中容易，這些祕境美食的路程，執行面上碰到很多困難，有時候必須尋找一些當地的交通方式，有時候只能靠走路抵達，但是回想起來是一段充滿回憶的趣味之旅，尤其是當到達最後一家祕境餐廳時，當下的感動難以形容。

鄉民們也紛紛讚嘆「秘境神出現了，快拜!」、「很喜歡你這個系列，太強啦!」、「美食獵人是你！」、「我很喜歡你的秘境飯系列，你太厲害了！」、「太強了吧!封你為秘境王」、「看了我以後也想挑戰看看，走路後東西一定比較好吃。」、「你的旅程都很有趣，期待下一個系列」。

相關影片請見︰

[遊記] 環遊日本-黃金傳說 春季祕境飯全制霸（上）

[遊記] 環遊日本-黃金傳說 春季祕境飯全制霸（下）

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