公費流感疫苗 今年10月擬從三價改四價

2019-02-26 15:16

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日宣布，經傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組（ACIP）召開聯席會議討論，決議若經費許可，今年10月公費流感疫苗將全面轉換成四價流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，昨日傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組（ACIP）召開聯席會議討論，會中專家認為去年初與2012年初，因為世界衛生組織預測失準，B型流感疫苗株與流行病毒株不吻合，導致民眾對疫苗信心下降，若採用四價疫苗，涵蓋兩種B型疫苗株，就可避免類似情形。

此外，羅一鈞指出，世界衛生組織從去年起就建議採用四價流感疫苗，昨日會中專家也認為，四價流感疫苗的效益較高，保護效果較高，歐美、日本等地均改以四價為主，若我國持續使用三價，會影響市場供應順位，萬一疫苗有問題需要換貨也會更形困難，必須與國際接軌。

羅一鈞強調，目前預估從三價改成四價流感疫苗後，所需費用將增加7.9億元，疫苗基金尚有結餘款可彈性運用，並且會持續爭取費用，相關建議研擬方案將報上級機關核定。

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