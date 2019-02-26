素的美麗 2019台灣國際蘭展宣傳片邀職人代言

2019-02-26 15:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019台灣國際蘭展」即將登場，台南市新聞處製作1支30秒影片，彰顯蘭花之美，同時也讓外界知道，必須要有職人的專注與細膩呵護，才能讓每一枝蘭花都能如此獨特、優雅與美麗！

「2019台灣國際蘭展」即將於3月2日至11日登場，宣傳片中代言的3位花藝師，並非職業演員，而是真正的蘭花產業從事人員。他們對於蘭花都有一份獨特的感情，希望將蘭花的美好傳遞給每個人。

其中1位職人高翠璜，從事蘭花生物科技已經12年。她的工作是負責透過組織培養，將客戶的需求客製化，可以複製出一模一樣的種苗。她說一個種苗要到開花，就要約2年，再到溫室種植培養也需要2年時間，所以蘭花的培育，是非常需要心力與專注力的工作。

高翠璜表示，這次在影片中，有一幕是呈現她聞著蘭花的畫面，其實一般人可能不知道，有香味的蝴蝶蘭得來不易，需要不斷配種改良，才能搭配出好看，又有美好香氣的蝴蝶蘭，沒有一定的研發技術是無法辦到的，因此台南蘭花生物科技已經在國際上擁有領先地位。

唯一的男生趙君皓，目前是物種研發人員，曾在日本靜岡研習農產行銷、展場布置。他說，非常希望能夠研發出具有市場需求與潛力的花卉與蘭花，未來期待可以為台灣的蘭花產業貢獻一份心力。

黃曼熏即將外派到歐美或東南亞，教導國外客戶栽培技術，可說是代表台灣的蘭花外交大使；她說，在光照、溫度、施肥、水份等多方因素配合下，才能使蘭花開花，每個環節都非常重要，蘭花才能開得漂亮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/