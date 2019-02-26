用音樂替觀眾裝上翅膀 和「E.T.」一起飛上星空去冒險

2019-02-26 13:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節3月9日起跑，首檔旗艦節目由最受親子喜愛的草地音樂會《E.T.外星人》領軍，全版電影配樂搭配高畫質巨型螢幕與現場情境設計，以交響樂為現場親子觀眾們裝上幻想的翅膀，伴隨載送E.T.外星人的腳踏車一起飛越高美館夜空回到星球。

高市文化局表示，《E.T.外星人》電影在1982年由大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導、約翰威廉斯（John Williams）配樂，當年曾獲奧斯卡4項大獎，包括「原創配樂」、「音效」、「音效剪輯」和「視覺效果」，曾在全球影史留下燦爛輝煌的一頁。

《E.T.外星人》故事脈絡簡單不複雜，卻充滿讓人容易理解的友情溫暖感，講述一個外星人E.T.意外獨自流落地球，巧遇10歲男孩艾略特（Elliott）並毫無芥蒂的與他結為好友，在艾略特理解E.T.想念星球家人及為了躲避地球大人想要研究外星人的積極追補，於是艾略特與哥哥及好友展開一連串熱血幫E.T.回家的驚險旅程。

3月9、10日晚上七點，星夜下、草地上、春日徐徐微風中，由楊智欽指揮再度領軍高雄市交響樂團現場演奏全版電影配樂，在高美館戶外草坡將響起E.T.經典配樂，邀觀眾一起隨著約翰威廉斯的音樂升空起飛，跟E.T.說哈囉與再見，也珍惜每個家人在身邊陪伴的幸福時刻。

《E.T.外星人》草地音樂會重現電影經典難忘的超美學畫面。（TM &@ Universal Studios.提供）

《E.T.外星人》草地音樂會重現電影經典難忘的超美學畫面。（TM &@ Universal Studios.提供）

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