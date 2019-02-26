基隆鳥會護生態 願辦協和電廠應準時除役說明會

2019-02-26 11:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆鳥會理監事會昨天通過決議，將發文基隆市中山區24個里辦公處，表達願意到各里辦公處舉辦「協和發電廠應準時除役」說明會，推動中山區大力發展兼顧觀光漁業、文化保存、生態永續的觀光旅遊，還給中山區居民一個乾淨的天空及安居樂業的生活，並和東岸的海洋科技博物館等觀光廊帶遙相輝映。

基隆鳥會今天發出新聞稿指出，根據長期在中山區的調查紀錄顯示，除了日前公布的珍貴稀有麝香貓外，遊隼也穩定的在協和發電廠的煙囪上活動，由於一年四季可見，研判未來很有可能在附近或廠區裡築巢繁殖。這些獨特的自然生態有助於結合白米甕砲台、外木山漁港、外木山湖海大道、情人湖及大武崙砲台，往觀光旅遊的目標發展。

基隆鳥會表示，1983年北火電廠除役之後，催生了海洋科技博物館，當時的深澳電廠及1977年商轉的協和發電廠延續北部的發電需求，是重要的因素之一，也就是說現在海洋科技博物館能夠成為基隆市的榮耀，有一部分是建立在中山區居民的犧牲上面。因此基隆鳥會呼籲，2024年協和發電廠應該準時除役，讓中山區有翻轉的機會，還給中山區居民一個公道。

鳥會說，2024年四個機組要準時除役，「協和發電廠更新改建計畫」應該要廢止，因為當初市長及立委都是促成觀光局北觀處接管和平島及外木山情人湖的推手，主要目的就是要推動基隆的觀光旅遊。

而現在卻在和平島和外木山情人湖之間填海造陸建造一個和美麗景觀相違背，且無法預知後果的儲氣槽龐然大物，不但失信於北觀處及基隆市民，也可能成為附近居民揮之不去的夢魘。

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