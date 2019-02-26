蘇花改、南迴拓寬、西濱快 公總明年春節前3大工程完工通車

2019-02-26 11:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明（109）年春節前，交通部公路總局將有許多重大工程會陸續完工通車，包含「台9線蘇花公路改善工程」、「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」、「西濱快速公路後續建設計畫」等。另外，淡江大橋主橋段已於今年2月23日正式開工，預計113年底能完工通車。公路總局副局長許鉦漳表示，目前每項工程進度皆如預期，並按部就班推動，未來將會一一呈現在國人面前。

台9線蘇花公路改善工程總經費528.84億元，共分三路段執行，蘇澳東澳段已於107年2月5日通車，南澳和平段及和中大清水段預計於109年春節前通車。公總表示，全線通車後可提供要前往花東民眾，除火車外的新選擇；且能增加道路容量、提高行車速率，並提供東部民眾一條安全回家的幸福公路，相信還能提振宜花地區觀光旅遊事業。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫總經費204.25億元，共分三路段執行，香蘭金崙段預計於今年7月31日通車，金崙大鳥段及安朔草埔段預計於108年底通車。公總表示，全線通車後同樣能增加道路容量，提高行車速率，相信可拉近台東與屏東的距離，提振台東及屏東地區觀光旅遊事業。

西濱快速公路後續建設計畫總經費為730億元，尚未通車路段為西濱快速公路芳苑交流道至大城交流道，及新豐交流道至鳳鼻隧道，預計於108年底通車。公總表示，全線通車後可消彌平面交叉路口衝突點、降低肇事率，促進區域內工業與觀光產業經濟發展，及新竹線、彰化縣沿海鄉鎮地方繁榮，並紓解聯結車等重車及分散假日車流，提昇道路服務品質及地區民眾通行安全。

淡江大橋及其連絡道路建設計畫總經費為211.94億元，共分三標執行，第1標（臨港大道段）已於105年11月2日完工，第2標（引橋段）預計於109年底完工，第3標（主橋段）已於108年2月23日開工，預計於113年底完工通車。公總表示，全線通車後將可縮短淡水、八里兩地通勤距離，紓解淡水交通壅塞情形，並串聯北部濱海（含台北港特定區）及八里左岸遊憩活動。

另外，總統蔡英文於106年1月26日赴馬祖時，提及南北竿大橋是非常好的計畫可列國家前瞻計畫，請行政院評估大橋興建效益。107年12月10日行政院原則同意連江縣政府，辦理「連江縣南北竿跨海大橋可行性評估」進入綜合規劃階段，綜合規劃作業費預計以生活圈道路建設計畫經費補助，有關綜合規劃則由交通部代辦。

公總表示，南北竿跨海大橋興建工程綜合規劃及環評作業，預計於今年5月31日上網公告、110年4月30日前完成綜合規劃報告及環境影響評估報告核定，目標在110年12月底前完成建設計畫核定。該計畫起點位於南竿島牛角尖與望牛山間，終點於北竿尼姑山南側，海床深度約15公尺至65公尺，橋梁長度約3130公尺。南北竿跨海大橋完工後，計畫可以陸路運輸串聯南北竿、促進觀光遊憩發展並可整合相關機場、港埠等建設資源，對於連江縣未來發展具有重大影響。

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