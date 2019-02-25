以工廠為家 鑄造科女學生勤練徒手健身獲金手獎

2019-02-25 21:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市學子參加「全國高級中等學校技藝競賽」，今年共129人得獎、42人獲最高榮譽金手獎。其中，新北高工鑄造科學生胡巧欣為了搬得動砂模，以工廠為家練習，更勤練徒手健身訓練體力，獲鑄造職種金手獎第1名肯定。

新北市長侯友宜今天下午和「全國高級中等學校技藝競賽」得獎學生座談，宣布今年起，全額補助新北金手獎前3名選手、指導老師赴海外研習；更表示未來四年投入4億以上經費舉辦「贏得未來‧技職人才」計畫，讓技職榮耀薪火相傳。

新北市教育局技職教育科長蔡秉欣表示，過去僅金手獎第一名師生獲全額出國補助，今年起，擴大全額補助至前3名學生以及指導老師，今年共11名學生受惠。而其他金手獎得主則獲得約7成的補助，至德國、美國和日本進行8至10天的交流。

胡巧欣以形狀近似年糕的正三角20面體砂模創作，擊敗全國對手，拿下鑄造類金手獎第1名，她回憶，國中時對鑄造的工業零件、藝術創作很有興趣，因此努力克服體力的不足，勤練徒手健身，練就搬運10多公斤起跳的模砂、在高溫將近40度的工廠連續工作的體力，訓練過程更幾乎以工廠為家。

中餐烹飪職種金手獎第2名得主、淡水商工餐飲科鍾其庭，今天更為座談會烹調醉雞和東坡肉兩項料理，作為與會師生的伴手禮；工業電子第1名的鶯歌工商資訊科李政穎及電腦修護職種第1名的格致高中資訊科莊博智一起探討資訊能力；測量第2名的瑞芳高工土木科劉昆祈與黃聖閔，則是克服瑞芳濕冷的的氣候，在戶外進行量測訓練。

新北教育局表示，今年129位得獎者，人數為歷年之最，而42位學生獲得金手獎，是5年來最佳成績，工業電子、電腦修護與鑄造等3項職種，更拿下全國第1名。

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