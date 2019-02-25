可解決大埤逾半水患 後溝子大排分洪水路治理開工

2019-02-25 15:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕耗資近6400萬，雲林縣大埤後溝子大排分洪水路治理工程今天開工，完工後將改善周邊地區淹、積水等問題，解決大埤鄉境內一半以上的水患災害。

主要位在大埤鄉的後溝子大排屬大湖口溪水系，因地勢低窪屬易淹水區域，每逢豪大雨無法排洪，加上兩岸堤防岸高不足，導致鄰近地區每有淹、積水情形發生，嚴重威脅附近居民及農民的生命財產。

今天開工典禮，雲林縣長張麗善、水利署第5河川局秘書孔祥嘉、雲林縣議員蔡東富、陳樹吉、王秋足、顏忠義、張庭綺、斗南鎮長沈暉勛、斗南代表會主席陳麗蘭、大埤鄉長林森寶、代表會主席陳秋慶等人都到場持鏟動土。

張麗善代表感謝公所及地方各級民代、立委劉建國等人協助，積極向中央爭取，終獲水利署「前瞻計畫」補助5500萬元，雲林縣府辦理設計並自籌800餘萬元，終於能順利開工動土。

雲林縣府水利處長許宏博表示，本次工程主要新建分洪箱涵、堤後排水溝復舊工程、護欄340公尺、箱涵出口設置護坦工一處及吊放混凝土塊、堤防復舊22公尺、水防道路AC鋪築380平方公尺，以及溝心埤幹復舊等工程，預計109年初完工，屆時會讓大家看到滿意的治水績效。

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