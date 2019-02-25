高中職完全免試入學再擴大 61校提供7545位名額

2019-02-25 14:29

〔記者林曉雲／台北報導〕高中職完全免試入學再擴大辦理，教育部今天公布，108學年度試辦完全免試入學之高級中等學校，單點型學校有11校，區域型計有基隆區、南投1區、台南4區、高市6區、屏東2區、花蓮區、台東區、連江縣及澎湖區等9區域50校，總計61所公立和私立學校參與，共計提供7545位招生名額，入學方式延續107學年度採行之單一學校單一科別志願、放榜分發及單校多群多科志願選填方式，此2方式於108學年度均不得加列備取。

國教署高中職組組長韓春樹表示，為逐步實現12年國民基本教育「全面免試，就近入學」的目標及理想，教育部108學年度擴大試辦高級中等學校完全免試入學，107學年度試辦學習區完全免試入學，共計49所公立高級中等學校試辦，國中畢業生報名此入學管道計有4822人，錄取人數為4273人，錄取率達88.61％，提供各該學習區內國中畢業生充足之適性就近入學機會。

韓春樹表示，學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；如報名人數大於各校核定招收學習區完全免試入學人數者，則參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取之；如比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5%為原則。學習區完全免試入學之招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。

108學年度各參與學習區完全免試高級中等學校，將積極協助對應國中有效教學與學習，詳細的招生對象、名額、報名辦法及重要日程等訊息，均已納入招生簡章並於108年1月15日公布於各校網頁及「學習區完全免試入學網」（http://120.101.173.193/），歡迎學生及家長上網查詢運用。

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