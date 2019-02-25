豐原公老坪白色「福爾摩沙櫻」綻放！

2019-02-25 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕2、3月是台灣的櫻花季，國內最常見的櫻花以原生種「緋寒櫻」為主，花色多為桃紅或紫紅，但台灣山櫻花也有白色的喔，台中市豐原區公老坪雲仙谷觀光果園種植10餘株特亞種的白山櫻，又名「福爾摩沙櫻」，其中1株為稀有的實生苗，樹齡約60歲，最近白花綻放，宛如皚皚白雪，十分美麗。

農友林得元表示，「白色山櫻」是基因突變、白子化造成，由於國人對白色忌諱，幾乎被砍伐殆盡，險些滅絕。早期僅該處園區及農業試驗所各保存1棵「白色山櫻」原生種實生苗，雲仙谷園區種植的「白色山櫻」實生苗，樹齡約有60年。

林得元說，近年國內興起賞櫻熱潮，白色櫻花逐漸被接受，園區內因此也嫁接繁殖，目前園區內共有10多株白色山櫻，目前皆已盛開；許多園藝業者則從原有兩株實生苗的白色山櫻母株取下枝條，採嫁接方式商業繁殖，取名「福爾摩沙櫻」，意喻寶島的美麗櫻花，目前已有市售，逐漸開枝散葉。

「福爾摩沙櫻」花形與緋寒櫻一樣，呈吊鐘狀，純白花朵在陽光照射下十分耀眼，入夜後只要有一點光線，感覺閃閃發亮，美不勝收。部分遊客慕名至雲仙谷觀賞白色山櫻，笑稱白色山櫻開得比想像中要多，遠遠看宛如皚皚白雪，十分美麗。

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