動保團體質疑變種捕獸夾違法 高市將依法取締開罰

2019-02-25 13:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組針對坊間出現變種捕獸夾，還以老鼠實測拍下影片，質疑觸犯動保法，促政府加強查緝，並依法重罰；動保處表示，若經農委會認定違法，將依法取締開罰。

高市動保處表示，曾發文給相關五金業者公會，宣導會員不要違反動物保護法規定販售捕獸夾；另這幾年結合民間動保團體、公所等單位在甲仙、六龜等山區進行搜尋捕獸夾的工作，並在山區路邊懸掛禁用捕獸夾的紅布條宣傳。

動保處指出，變種捕獸夾雖曾由農委會函示認定為捕獸夾，但仍將收集樣品發文函請農委會認定，若經農委會認定，而網路販賣公司在高雄，將依動物保護法第14-2條規定，非經主管機關同意，不得製造、販賣、陳列及輸出入捕獸夾，違反者依將同法第30條第1項第8款，處以1萬5千元至7萬5千元罰款。

另依高市動物保護自治條例第19條規定任何人不得持有捕獸夾，違反者將依同條例第22條第1項第7款，處以3千至1萬5千元罰款，並依同條第2項沒入捕獸夾。

呼籲民眾發現或網路看見，請通報動保處處理，動保處將進行蒐證，並依規定處理。

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