你看的書上榜了嗎？ 柯P白色力量首度進入借閱排行榜

2019-02-25 10:48

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今天公布「107年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，107年民眾閱讀力持續成長，全年共有9198萬人次走入各地公共圖書館，借閱人次提升至2167萬人次，並有高達7791萬冊的圖書被借閱，都比106年成長，旅遊及史地類圖書館首次擠進年度排行榜；東野圭吾有6部作品入榜，成為語言文學類年度最有魅力作家，電子書成長30.83％，台北市長柯文哲的白色力量首度入榜。

據統計，去年進館人次增加576萬人次，成長6.68％；借閱人次增加117萬人次，成長5.71％；借閱冊數增加了298萬冊，成長3.98％，國家圖書館館長曾淑賢表示，此顯示教育部及公共圖書館在推動閱讀的工作上獲得顯著的績效，本土作品部分，受去年市長選舉影響，台北市長柯文哲的白色力量首度進入語言文學類圖書排行榜第18名，第一名是哈利波特。

國人最有興趣的閱讀主題是語言文學類，年度借閱冊數高達3880萬冊，占年度總借閱量的49.95％；以不同年齡層閱讀人口的分布來看，以35到44歲壯年讀者為閱讀主力人口，他們的借閱冊數是2027萬冊，占年度總借閱量的26.02％。

綜觀讀者的閱讀興趣，語言文學類受到全民熱愛。從圖書借閱排行榜可以看出，年度熱門圖書不再侷限武俠類，旅遊及史地類圖書館首次擠進年度排行榜；東野圭吾有6部作品入榜，成為語言文學類年度最有魅力作家；非文學類排行榜－哲學類書榜有7位本土作家8部作品上榜，是107年最具特色的榜單；武俠小說仍是金庸9部作品上榜、稱霸武林；九把刀《冰箱》奪下電子書最熱門。

台北市、高雄市及台南市是「最具閱讀競爭力城市」的直轄市，「每人擁書冊數」部分，直轄市由台北市2.99冊領先，縣市以連江縣9.72冊最高，鄉鎮市部分連江縣莒光鄉20.26冊居全國之冠；「每人借閱冊數」部分，直轄市由台北市人均4.78冊領先，縣市以新竹市4.29冊最高，鄉鎮市部分苗栗縣三灣鄉15.43冊居全國之冠。

「每人到館次數」部分，直轄市由高雄市民11.11次居全國之冠，縣市部分由基隆市4.26次領先，鄉鎮市部分以澎湖縣湖西鄉3.73次最高；「民眾持證比例」部分，直轄市以台北市民持證比例75％最高，縣市由基隆市59％領先，鄉鎮部分則以新竹縣寶山鄉民持證比率71％最高。

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