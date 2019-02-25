國際大毒草銀膠菊 入侵國家級重要濕地池上大坡池

2019-02-25 09:23

［記者王秀亭／台東報導］國際大毒草「銀膠菊」入侵國家級重要濕地池上鄉大坡池！大坡池蓮花區附近的施工便道兩旁佈滿銀膠菊，最大株的還有150公分高，鄉長張堯城表示，雖然銀膠菊生長區域不是遊客路線，但其傳播生長力旺盛，會盡速雇工清除。

生態工作者林耿弘日前到大坡池賞鳥，走到蓮花池附近，赫見池中央的便道有朵朵小白花，靠近一看竟是有國際大毒草之稱的外來種「銀膠菊」，推斷靠風傳播種子的銀膠菊被吹到了便道上，因無其他植物競爭，加上生長力旺盛，立即生長成一大片，由於部分銀膠菊已結果，具傳播力，應立即清除。

張堯城表示，池上鄉不時發現外來種銀膠菊與小花蔓澤蘭的蹤跡，鄉公所每年都會雇工清理 ，最近天氣好轉，又開始繁衍，原本為侷限繁衍迅速的荷花生長範圍，特意保留一條便道，卻提供了銀膠菊生長空間，鄉公所會雇工清除，盼中央單位這些問題提供專案補助，讓鄉公所有充裕經費徹底執行。

台東縣政府農業處林務科長葉正霖表示，中央每年針對小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊等，有外來入侵植物移除計畫，由各鄉鎮市公所提報該區域外來種植物面積，再依比例給予移除相關經費。

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