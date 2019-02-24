垂死抖動、不能飛 高屏溪水鳥疑似集體中毒

2019-02-24 20:05

〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏溪近日發生雁鴨科水鳥疑似感染病毒，染病的水鴨無法划水、飛行，身體還會不自主的抖動，拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷懷疑高屏溪水質惡化，水鳥受病毒感染，已通報高屏兩地相關單位進行採樣送檢，以防疫情擴大。

目前正是渡冬野鳥北返的季節，高屏溪正是野鳥重要棲息的地區，但近日拍鳥俱樂部鳥友陸啟德發現，高屏溪靠近大發工業區下游的沙洲有許多的水鳥疑似感染病毒，尤其是雁鴨最為嚴重，已發現有小水鴨、白眉鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨等野鳥出數集體不能飛、不能划水、無法行動，有的還會不自主的抖動，並且出現野狗捕食的情況，而現場水質惡劣，底泥臭不可聞，顯示水中溶氧量太低，懷疑是厭氧的肉毒桿菌大量滋生。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，3年前在高屏溪大發工業區下游也曾發生水質污染造成近千隻野鳥死亡事件，這波疫情至少已讓數十隻覓食的野鳥類死亡，已通報高屏相關單位進行調查。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，明天將派員前往高屏溪採樣送驗，以確定感染的原因。

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