台灣國際紀錄片巡迴展 林強電音炒熱台中週末夜

2019-02-23 22:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕TIDF台灣國際紀錄片巡迴影展，今晚在台中柳川藍帶水岸展開，規劃「現場電影X紀錄電音派對」、戶外放映前衛短片及3部華語紀錄片精選片段，知名音樂人林強及DJ Point（許志遠）現場演出，帶領觀眾聆聽紀實影像的全新樣貌。

台灣國際紀錄片影展是民眾欣賞全世界多元紀錄片的重要管道，2019巡迴展以台中為首站，將陸續造訪彰化、屏東、花蓮、台東等城市，以「再見．真實」為主題在台灣各地場館巡迴放映，今晚在中市柳川藍帶水岸舉辦開幕式。

影展策展人林木材表示，「現場電影」是去年最受歡迎的場次之一，這次在台中地標柳川水岸搭建大型銀幕，放映7部影展前衛短片，搭配林強以獨特前衛風格的電子音樂，提煉1960年代影像的深沉氣味，也將原有的配樂聲響與週遭的地景音效融合為一。

接著以「藝術家的身體」為主題，挑選3部華語紀錄片精選片段，重新拼湊出紀錄片中人類的肢體展現，並邀請DJ Point帶來中西合璧電子節奏，帶領觀眾聆聽紀實影像的全新樣貌。

市府新聞局指出，TIDF 2019巡迴展台中站將於2月26日至3月3日在大墩文化中心演講廳舉行，活動均免費開放入場，精彩可期，詳細活動場次及影片內容介紹可上TIDF臉書專頁及活動官網查詢。

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