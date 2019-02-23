綠川改善工程動工 盼再現風華

2019-02-23 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府持續推動水環境改善計畫！跨越西、南區的民權路至復興路段的綠川長約700公尺今日動工，副市長令狐榮達表示，市府透過防洪安全、水汙染處理、景觀營造等方式，營造「綠柳成蔭、川川不息」的河岸風貌，預計明年5月前完工後，將可結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶，再現綠川風華。

「一座城市的美麗與居民生活與河川息息相關！」主持動土典禮的令狐榮達表示，綠川鄰近台中火車站，擁有豐富的人文歷史內涵，市府十分重視河川的整治與發展，因此在中央支持與資源挹注下，包括綠川、柳川及旱溪的改善與環境營造都持續進行中，此外市府也採納地方居民意見，重新檢討後保留了建國南路通行車道並增設停車空間。

營建署副署長吳宏碩表示，台中的發展就是綠川發展史，中央從前市府開始就支持綠川全流域整治計畫，為舊市區翻轉注入了很大的活力，相信新市府一定也沿續這項好的政策，做得更盡善盡美，未來民眾北至台中公園、南到大明路都能享受優質水岸環境。

市議員黃守達認為，改善綠川水環境時，第一線與民眾溝通的工程十分重要，由於許多人的努力才有現在的成果，期待綠川整治持續下去；羅廷瑋則說，除了改善綠川水環境外，市府對於忠孝路等營業用及民生廢水接管也要繼續落實，才不體讓汙水再排放到河川之中。

水利局強調，綠川河道全長5.7公里，上游在火車站前段完成整治後，主要汙染源已大幅改善，此次民權路至復興路段約700公尺，總工程經費1.6億元，將透過提升防洪安全、水質截流淨化、景觀環境營造等三階段依序施工，並引入「以人為本」的設計概念，呈現鐵道歷史及都市人文的水岸休憩空間。

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