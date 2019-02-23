肥料也能除草！新款有機肥料問世助功有機農業

2019-02-23 10:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕原訂今年2月全面禁用的除草劑巴拉刈，農委會日前宣布得再延用1年，明年2月起禁止製造、使用，坊間雖然已有替代藥劑問世，但價格偏高，增加農民負擔，高雄有業者花了3年研發出新款有機肥料，不但能當除草劑使用，且無毒可運用於有機農業。

巴拉刈除草成本低，深受農民歡迎，但巴拉刈誤食致死率高，且無有效解毒劑，醫界長期呼籲應比照他國禁用。農委會於2017年10月5日公告，將於2018年2月起全面禁用，但引發部分農民不滿，加上多年庫存未消除，農委會將禁令從今年2月再度延至明年2月。

農機業者莊英發表示，巴拉刈禁用後，雖然已有替代藥劑可以幫忙除草，但價格偏高，讓農民栽種成本增加，為了減輕農民負擔，他們花了3年時間研究出一款有機質液肥，不但可以能當除草劑使用，還有有機、無毒的特點，可運用於有機農業上。

莊英發說，當初研發出這款有機質液肥時，目的是為了補充土壤的有機質，幫助作物生長，但試用時卻意外發現，加水稀釋後，調高倍數竟然可以造成嚴重葉傷，讓田間的雜草枯萎，且使用後土壤沒有塩化問題，加上本質是肥料，也沒有農藥殘留問題，一分地如用1:100的倍數兌100公升水量噴草地，成本不到500元。

目前這款有機質液肥已取得政府認證可以上市，莊英發說，曾有朋友勸他去申請專利，但他認為專利期一過，就要公開成份讓別人仿造，他有信心這款有機質液肥不可能被人模仿，也希望自己無意研發出的成果，能夠造福更多的農民。

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