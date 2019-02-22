守住2000億養豬業產值 「護國神犬」一年開銷...3萬元！

2019-02-22 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國非洲豬瘟屢屢「犯台」，全賴檢疫犬在前線東聞西嗅為台灣守住2000億的養豬業產值。不過你知道嗎？其實一隻「護國神犬」一年的飼料與醫療開銷大約只花費3萬元！

據《新頭殼》報導，每年檢疫犬團隊的經費大約4400萬，看似每隻防疫犬都能分到相當多的資源，不過這筆經費除了糧食開銷以外，還包括訓練、領犬員與訓練師的人事等費用，那些沒有通過考核或是退役的檢疫犬也由防檢局飼養。防檢局植物檢疫組組長陳子偉表示，所以其實這些檢疫犬並沒有享有「貴族狗」的待遇。

談到檢疫犬的培訓歷史，陳子偉表示台灣元老級的3組檢疫犬，是由美國代為訓練的，而台灣則是從2002年開始，培訓出高達100隻檢疫犬，防檢局更計畫在今年底將檢疫犬的數量從現有的47組提升至50組。陳子偉指出，這樣的規模其實並不小，像是國土大如美國也只有109隻防疫犬。

除了派員到美國學習以外，陳子偉表示，「我們也會參考美國及紐西蘭的訓練課程，並建立台灣自己的訓練措施。」在犬隻的挑選方面，防疫局會選擇6個月以上的米格魯或是拉布拉多，主因是這2種犬隻較為活潑好動、服從性高、也不具攻擊性，是適合成為防疫的好夥伴。

具體的訓練上，配對後的領犬員以及檢疫犬會朝夕相處，以便培養默契和感情，另一方面則由訓練師進行基礎訓練，訓練檢疫犬辨別氣味，並且強化對加工品的認知。而這過程大概需要花上8至9個月的時間，才能將「小狗狗」培訓成「護國神犬」。

在執勤作息方面，牠們每次需值勤4至6小時，1小時工作30至40分鐘，還需配合航班機動支援，每日則以2至3班進行輪值，每週也至少安排1日的「在職訓練」。

陳子偉表示，去年防疫犬們一共查獲了61000批，重量達70公噸的違規肉品、水果，絕對是防疫上的大功臣。

檢疫犬們每天兢兢業業查獲這麼多「食物」，在飲食上當然也不能馬虎。陳子偉表示，檢疫犬的飲食也都經由獸醫師把關，飼料都是由獸醫師調配不說，身體不舒服的檢疫犬也都是由獸醫師配置專用飼料，所以出國遊玩可別「順便」餵食牠們呢。

辛苦的工作當然也會有退休的一天，每隻防疫犬大約執勤7至10年後就會安排退休，退休的檢疫犬大多皆由一起打拚多年的領犬員帶回飼養。所以，下次出國見到這些辛勞奉獻的「護國神犬」們，也別忘了對他們行注目禮，感謝他們對台灣的貢獻，不過別忘了，千萬不要出手出腳打擾到牠們的工作喔！

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