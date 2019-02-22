美籍教授力推「韓式英文」 空中每週開講

2019-02-22 22:01

［記者黃旭磊／高雄報導］美籍教授將於廣播節目授課，讓聽眾領略「韓式英文」魅力。

高雄市長韓國瑜經常在公眾場合講英文，發音不道地，但十分親切，頗受外籍人士喜愛，為此，高雄師範大學英語系退休教授歐司迪（Stephen Paul Ohlander）將與英語系主任李翠玉、教授陳貞伶以雙語介紹高雄文化及時事議題，3月起每週播出3天。

韓國瑜今天主持開播會，與歐司迪話家常，2人親切互動爆出陣陣歡笑，韓國瑜認為，英語是競爭關鍵，雙語教育刻不容緩，感謝高師大提供師資、分享資源。

歐司迪退休後，與妻子在燕巢區養雞種菜，雞餵食紅蘿蔔、麵包屑，不施打抗生素，曾送韓國瑜有機蛋，希望保持健康、迎接挑戰。

歐司迪說，雞隻每天聽音樂、開心跑跳、生雞蛋沒壓力，自然又健康。

高師大校長吳連賞表示，師生團隊邀集國際學生進行社區服務，邀請民眾收聽高雄廣播電台學英語，每週三、四、五的上午11點到11點半在FM94.3播出的節目。

高雄師範大學英語系退休教授歐司迪（Stephen Paul Ohlander）將與英語系主任李翠玉、教授陳貞伶以雙語介紹高雄文化及時事議題，3月起每週播出3天。（記者黃旭磊攝）

歐司迪（左起）、李翠玉、陳貞伶教授開英語廣播節目。（記者黃旭磊攝）

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