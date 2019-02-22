叫我「青鯤鯓」！ 台南地中海風活動中心拚正名

2019-02-22 20:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市唯一，以藍白色地中海風格建築的將軍區鯤鯓、鯤溟里聯合活動中心，一年多前啟用時聲名大噪，成為觀光亮點，但地方認為，里活動中心名稱無法彰顯地方特色，今天里民發起連署，訴求爭取以舊「地名」青鯤鯓正名改為「青鯤鯓活動中心」，市府民政局長顏振標和將軍區長陳益敦都說尊重地方意見，可望更名成功。

「青鯤鯓」地區包括鯤鯓里、鯤溟里，計約近1100戶里民。市府2年前以兩里聯合活動中心向內政部爭取1000萬，加上市府配合100萬興建，才以里聯合活動中心取名。

前農委會副主委李退之的太太郭貞慧就是「青鯤鯓的女兒」，娘家在青鯤鯓，她和鯤鯓里長周益東說，活動中心更名為「青鯤鯓活動中心」最符合舊地名，地方也能以「青鯤鯓」作為地方產業和觀光行銷品牌。

民政局長顏振標說，只要地方有意願、有共識，市府願意協助，符合民意；將軍區長陳益敦也說尊重里民意見，將與民政局連繫由公所或民政局裁決。

周益東說，當初活動中心取名，不少地方居民完全不知，啟用時才知道，當時就有人認為名稱不妥，因為青鯤鯓地名比較響亮，外界都知道，如果更名，外地遊客來此一遊一目了然，有助地方行銷。

鯤溟里長王素娥也同意更名青鯤鯓活動中心。郭貞慧說，青鯤鯓有烏魚子、蚵仔、火燒蝦乾「三寶」特產，也有青山漁港、觀光漁市、青鯤鯓扇形鹽田，地方希望能夠透過產業創生，用青鯤鯓的品牌行銷，因此活動中心正名有其必要性。

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