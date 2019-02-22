建功高中家長建議取消國中直升制 校方：依規定不可能

2019-02-22 19:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市科學園區實驗中學國小一年級增1班，學校挨批聘用編制外的代理教師，新竹市完全中學建功高中家長也投訴指稱，學校代理教師不少，導致教學品質有落差，更說建功高中有國中直升高中情形，恐造成教學上的落差，要求學校及教育處應檢討並取消國中部直升高中制度，並降低代理教師比例。

對此，建功高中校長傅瑞琪說，學校高中部的代理教師僅5人，但高中部教師員額編制有58人，比例不到1/10，更無代理教師當導師情形，且代理教師是實缺代理，每週上課時數為16節，各科都可能有代理教師，代理教師也領有教師證，教學也認真，不能否定代理教師的努力與付出。

傅瑞琪強調，建功高中是社區型高中，國中部已20年、高中部今年邁入17年，高中部從每個年級6個班增加到每個年級8個班，高中部目前約有990名學生，這幾年的大學升學率有目共睹，國立大學升學率都超過5成，成績與國立竹北高中並駕齊驅，教學品質和升學成果及校風也受學生和家長肯定。

此外，建功高中因為是社區型高中，依照教育部多元入學管道和免試入學精神，附設國中部的高中都必須有直升比例，而國中部直升高中的比例都控管在應屆畢業生的25％內，以今年來說，國中直升高中部的學生名額約57人，而國中直升的建功寶寶，成績都有一定的水準，更不乏有建功寶寶考上台大的，依教育部現行規定，無法取消直升制度。

市府教育處學管科說，依據國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則，聘任代理教師的比例不能超過全校教師員額的8％，以竹市全部代理教師68人來看，比例約7.2％，都在教育部規範內。

另依照高中入學多元管道，建功高中直升制度也是依法辦理，直升制度及名額都經由竹苗區入學推動委員會通過，目前建功高中國中部直升比例約19％，符合教育部高中多元入學精神。

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