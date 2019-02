蝴蝶颱風會來台灣嗎？全球路徑預測模擬圖曝光！

2019-02-22 18:17

〔即時新聞/綜合報導〕2019年第2號颱風蝴蝶(WUTIP)目前強度為中度颱風,美國氣象專家對此指出,它預計將在本周末影響美國關島;全球模擬預報系統顯示的路徑圖,均表明它未來動向為西北轉東北方前進。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特中表示,蝴蝶颱風位於關島東南方海面上,預計在本週末掃過關島西南部,他的行進速度也會隨之減緩,不過北馬里亞納群島與關島都將面臨它所帶來的強降雨。

佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報系統路徑模擬圖(GFS Ensembles),可看出最新研判出蝴蝶颱風移動路徑預測,均為在當前位置先往西北方前進,接著稍微往北移動一段距離後,行進方向將轉朝東北方,少數6條路徑預測它會前進其他地區。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)對蝴蝶颱風發布參考警示,並顯示它未來5天的路徑方向,暴風半徑均不會直接影響到台灣;中央氣象局表明,截至今(22)日下午2點,颱風中心絕對位置在北緯9.20度、東經146.20度,時速21公里朝西北方邁進,瞬間最大陣風時速為172公里,相當於15級陣風。

傑森.尼科爾斯推特全文

#Wutip has strengthened to a typhoon south-southeast of #Guam. Wutip is expected to slow as it passes S & W of Guam as a typhoon this weekend. However, the storm will bring gusty winds & heavy rainfall to Guam & nearby #Mariana Islands this weekend into early next week. pic.twitter.com/IC2Gb2L81m