蝴蝶颱風會來台灣嗎？全球路徑預測模擬圖曝光！

2019-02-22 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕2019年第2號颱風蝴蝶（WUTIP）目前強度為中度颱風，美國氣象專家對此指出，它預計將在本周末影響美國關島；全球模擬預報系統顯示的路徑圖，均表明它未來動向為西北轉東北方前進。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特中表示，蝴蝶颱風位於關島東南方海面上，預計在本週末掃過關島西南部，他的行進速度也會隨之減緩，不過北馬里亞納群島與關島都將面臨它所帶來的強降雨。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報系統路徑模擬圖（GFS Ensembles），可看出最新研判出蝴蝶颱風移動路徑預測，均為在當前位置先往西北方前進，接著稍微往北移動一段距離後，行進方向將轉朝東北方，少數6條路徑預測它會前進其他地區。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）對蝴蝶颱風發布參考警示，並顯示它未來5天的路徑方向，暴風半徑均不會直接影響到台灣；中央氣象局表明，截至今（22）日下午2點，颱風中心絕對位置在北緯9.20度、東經146.20度，時速21公里朝西北方邁進，瞬間最大陣風時速為172公里，相當於15級陣風。

傑森．尼科爾斯推特全文

#Wutip has strengthened to a typhoon south-southeast of #Guam. Wutip is expected to slow as it passes S & W of Guam as a typhoon this weekend. However, the storm will bring gusty winds & heavy rainfall to Guam & nearby #Mariana Islands this weekend into early next week. pic.twitter.com/IC2Gb2L81m — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年2月21日

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