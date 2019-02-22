太巧啦！他PO身分證：和朋友同名同姓、同年同月同日生

2019-02-22 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕與朋友同名同姓「撞名」，在台灣或許並不罕見，但若除了姓名相同外，還剛好在同年同日出生，那就實在太有緣了！一名男子在臉書社團PO出兩張身分證，表示自己剛好就與朋友撞名，又在同一天出生，讓網友看了紛紛起鬨表示「乾脆去登記結婚啦」！

一名網友今日在臉書「爆廢公社」PO文，表示自己不但剛好與朋友同名同姓，名字一字不差之外，更與朋友在同年同月同日出生。原PO網友也在文中附上了自己與朋友的身分證，讓網友驚呼「太巧了吧」！

不過由於2張身分證分別為「初發」和「換發」，在身分證、照片欄位也被原PO遮住，引起不少網友質疑該網友只是拿自己的兩張身分證在造假。對此，原PO則是與朋友連絡後取得露出身分證字號的最新照片，澄清自己「絕非造假」。

對此，網友紛紛留言表示「太巧了吧」、「這機率多低啊」、「同一個算命師取的嗎」、「超酷的」；也有部分網友起鬨表示「在一起」、「支持多元成家」、「同性可結婚，你們同名同姓，更應該結婚」！

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