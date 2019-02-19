因少這1個字被扣分？1張小一國語考卷引網友熱議

2019-02-19 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕一道國小1年級的國語題目引起網友熱議！一名媽媽在在臉書社團PO文出考卷照片，只見一道填空題目中，自己的兒子因為少寫了一個字而被老師扣分，讓她想問問網友的看法如何？而此文也隨即引起網友熱議。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示在一道國語填空題目中，就讀小學一年級的兒子寫下「（媽媽）在（市場裡）（買菜）」的句子，不料卻因為老師認為菜市場後面應加上一個「裡」字，因此扣了1分；同樣的題目中，媽媽的兒子寫下的「（我）在（學校）（上課）」，也因為學校後面沒有加「裡」字而被扣分。

對此，媽媽疑惑表示「看到兒子這張考卷，真心覺得我的國語該重讀了」，這位媽媽說「我個人覺得文法沒錯啊！不是都這樣說的嗎？」同時也表示，希望能聽聽看網友的看法如何？

網友在看完照片後也迅速展開熱烈討論，有網友表示「不懂，老師自己會說我在學校裡教課？」「天啊，這樣我也會被扣分」、「這種對小一生不會太嚴苛了嗎？」「原來我國文不好...」；不過也有網友表示，「因為要教小朋友空間用詞」、「要看例句，樹"上"」、「少介係詞啊」、「語法跟詞法的問題」、「現在嚴格，才能灌輸正確的用法」。

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