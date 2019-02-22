外拍、走秀的邀約不斷 她有「迪麗熱巴」明星臉...

2019-02-22 14:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕就讀崑山科大時尚展演學程4年級的王家盈，長相甜美、才華洋溢，外拍、走秀的邀約不斷，還可擔任活動主持，甚至為美妝、生技等企業品牌的代言，有明星臉的她，被稱之「台灣版的迪麗熱巴」，以「Janice家家」的藝名闖蕩職場，目前Instagram（IG）粉絲，累積已近4萬名，人氣十足。

擁有一雙靈慧大眼的王家盈，高中時期原本唸的是多媒體設計系，後來依照自己的興趣，選讀時尚學程，口條清晰、身材姣好的她，無心插柳地進入展演產業，國際賽車場的走秀舞台，也經常見其身影，還擔任新手機上市的主持人，深受廠商喜愛。

王家盈表示，由於之前要負擔生活費，曾做過餐廳服務生、撞球店櫃檯，還有酒品促銷，穿梭在各熱炒店與酒吧，後來遇到擔任汽車業務經理的客戶，邀約她進入當Showgirl，才開啟展演人生。

即將成為社會新鮮人的王家盈認為，所學的走秀經驗，以及造型妝品設計等技能，都是讓她打穩工作基礎的重要元素，獲益良多。

王家盈說，接下主持棒時，也曾請益系上相關技巧，還有帶動氣氛的訣竅等，師長們都不吝分享自己的經驗，讓她在工作上更加順利。

在職場闖出名號之後，王家盈的商演機會更多，甚至還接了國外的案子，讓她各地奔波，但她都能做好時間規劃，不因而影響課業，享受邊工作、邊旅行的充實生活。

王家盈說，未來想規劃到國外工作，並就讀語言學校，加強外文能力，會秉持著熱忱繼續大步向前，，希望精進自己後，能有更好的機會。

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