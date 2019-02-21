調查遭虐死鳥、搶救卡橋貓咪 影片一窺動保員的生活

2019-02-21 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕無論上山、下海、爬高、潛地，動物救援隊永遠整裝以待、蓄勢待發，搶救動物分秒必爭。今「臺北市產業局－台北饗樂趣」粉絲專頁釋出一支名為「動物救援隊的一天」影片，內容包含各式動保與救援案件，讓大家一窺救援第一現場以及如何抽絲剝繭找出虐待動物真相。

影片中，動物救援隊隊長吳晉安表示，一個動保員一天大概會有6件案子，他印象最深刻的是一位王先生，他時常用紅色的網狀袋裝放生鳥沿街進行兜售，現場抓到他，帶回的鳥兒們大概3天之內會死1/3以上，卻難以將此人繩之以法，因他的說詞為鳥兒是安放在動保處才死亡。隨後，動保處將死亡的鳥，請專業獸醫進行解剖，發現牠們是因為緊迫的橫紋肌溶解症造成的死亡，跟運送方式有相當大的關聯性，才得以將王先生移送法辦。

動物保護檢查員劉倩彣表示，動保員大部分的時間都是在外奔波，但有許多案子無法直接抓到現行犯，只好透過監視器和居民的訪問中找出線索，她記得有一位飼主養了很多相同品種的貓，卻把牠養到重病，甚至眼珠子都掉了出來，最後再請Uber司機把貓載去丟掉，當他們找到飼主後，飼主卻極力否認不是他所飼養的，讓他們前面的努力功虧一簣，只能重新尋求證據。

影片回顧去年一樁貓咪卡在高架橋的事件，救難員在沒有裝備防護下，翻過高架橋的護欄，下到鐵柱橫桿上面，成功搶救那隻貓，當下把隊長吳晉安給嚇壞了，他不斷給予叮嚀務必小心再小心。

影片導演洪裕淵表示，影片的創作理念是以介紹職人的方式，把一般人不了解的單位艱辛事介紹給大家知道，也希望大家能夠愛護動物。

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