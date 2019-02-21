台中港內釣魚挨罰惹怨 蔡其昌會勘達共識：北堤全開放

2019-02-21 20:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕許多釣客於台中港內釣魚挨罰，或被荷槍實彈的員警取締而積怨，立法院副院長蔡其昌今天（21日）會勘，各方達成共識，在安全無虞的前提下，開放台中港北堤全段釣魚。蔡其昌強調，台中港北防波堤全段長約2800公尺，原本全段禁止釣魚，2013年開放前段1385公尺釣魚釣魚區域，去年再開放後段150公尺釣魚平台，但釣友需要全段開放，如果北堤不能全段開放，他將與釣友集結眾人之力，向主管機關陳情。

蔡其昌今天與台中市議員施志昌、楊典忠，會同台灣港務公司台中分公司、航港局、台中港務警察總隊與各釣魚協會代表，在台中港北防波堤疊標以西150公尺處勘查，各方都有共識，在安全無虞前提下，北堤應全面開放釣魚。

蔡其昌表示，他從毛治國擔任交通部長時期，他就不斷協調台中港海釣議題，在開放釣魚之外，他更建議港務公司成立休閒遊憩事業部門，做好整體規劃及管理，如此才能治標且治本。

他還強調，將與釣友成立一個網路平台，一起等待交通部給答案，如果台中港北堤仍無法開放，將集結眾人之力共同北上至主管機關陳情，另外，他也要求交通部與港務公司，應進行「全國各商港適合海岸垂釣區域之開放情形與規劃設置園區可行性」研究，台灣是海洋國家，政府應重視釣魚休閒產業發展，而不是一再禁止，再對釣友開罰單。

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