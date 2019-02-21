參訪雲科大 雲縣府主管行動創新學習

2019-02-21 16:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府主管行動創新學習，今天由縣長張麗善率縣府各一級主管參訪雲科大，雙方希望建立官學合作平台，以促進雲林產業與農業的發展。張麗善指出，雲林是農業大縣，面臨農業人口老化、農業缺工等困境，雲科大設有27個「智慧農業園區PBL研究中心」，可協助縣府解決各種問題。

雲科大規劃成立了27個PBL（問題導向學習Problem-Based Learning）研究中心，已陸續開發出領先業界的核心技術，幫助企業在面對詭譎多變的產業環境時，可以協助企業解決各種問題，創造更多的競爭優勢。

張麗善說，雲林是農業大縣，正面臨農業人口老化、農業缺工等困境，有賴雲科大「智慧農業園區PBL研究中心」，協助農業科技的研究與開發，也希望能著重高科技化的研發量，幫助在地農民及相關企業提供更有效率及省力的相關農業機具，協助農業的永續發展。

張麗善期盼縣府未來能持續與雲科大經由產官學研加強合作，為民眾解決問題，追求效率提升效能，共同翻轉雲林農業e世代。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/