海巡署建置無人機區隊 可空拍還能空投

2019-02-21 15:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕海洋委員會海巡署辦理「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，採購旋翼型無人機進行空拍、救援任務，今天在位於嘉義縣朴子市的第五巡防區指揮部進行示範觀摩演練。第五巡防區指揮部部主任胡文雄說，我國嚴防非洲豬瘟蔓延，無人機隊訓練過程巡察轄區海岸線及河口一帶，若有死亡禽畜漂流或被人遺棄，可加強通報速度和追查來源。

海洋委員會去年宣布將購置20架旋翼型無人機，1架含保固、維修等為450萬元，導控距離達30公里，飛行時間達50分鐘，最高飛行高度可達3000公尺高，最高速可達每小時85公里，最大抗風力6級風，還能載送裝備空投，最大外加載重量7.5公斤，兼具偵察與救援功能。

海巡署北部分署目前以訓練完成組成UAV區隊，中部分署預計今年配置4架，明年位於雲嘉地區的第五巡防區將在第四岸巡隊配置2架，目前已有5名隊員進行訓練操控。今天海巡隊員進行示範，空拍機在空中拍攝時即時在地面螢幕顯現，解析度極高，空投救生衣部分也準確落在目標處。

此無人機有可見光模式及熱顯像模式，可見光模式變焦可達30倍，白天時在高空還能拍到路面上車牌號碼；操控者還能進行導航規劃，投放救生衣，設定自動導航等功能。

胡文雄說，台灣海岸線曲折，地形變化多，案件發生或進行巡察時透過無人機勘查可加快速度，連夜間也能迅速掌握情況，未來將進行海域、河道口岸際搜索、取締越界捕魚、救生救難及海域巡護工作。

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