海外耕耘34年 休士頓台灣語文學校獲推展本土語言傑出貢獻獎

2019-02-21 16:05

〔記者林曉雲／台北報導〕「休士頓台灣語文學校」在美國休士頓耕耘迄今已34年，從1985年成立之初遭當時國民黨打壓，到今天獲得教育部頒發「推展本土語言傑出貢獻獎」，前校長張仁裕今天受訪表示，休士頓台僑因為愛台灣，想要把台灣的語文和文化一代一代傳承下去，所以開辦台灣語文學校教授台語、台灣文化等，也和休士頓台灣同鄉會合作，舉辦「台灣夜市」等活動，讓以英文為母語、在美國長大的小孩，透過台語、彈珠台、雞蛋糕等，和台灣連在一起，學生目前約有100人。

聯合國宣布2019年為「國際本土語言年」，各國紛紛透過科技、教育等方式，拯救瀕危的語言，我國制定「國家語言發展法」也在108年1月9日由總統發布，語言的保護及平等權備受重視。教育部為響應語言多樣性、尊重及共存，特於聯合國教科文組織倡議訂定的2月21日「世界母語日」，今天舉辦108年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，獎勵並感謝獲獎者無私的付出。本土語言傑出貢獻獎從97年開辦至今，累計有140位個人及33組團體獲獎，今年則有7名個人及3組團體獲獎。

「休士頓台灣語文學校」（HTSLC）是第一所獲得「本土語言傑出貢獻獎」的海外學校，1985年在休士頓成立，台僑們希望在美國也可以保存台灣文化，除了透過語言教學之外，也藉由辦理多元的民俗文化活動，凝聚民心，現任校長蔣為志坦言，在海外推動母語，常感到孤單又無力，但看著孩子講出自己的母語時，又是一種莫大的感動。語言一旦消逝，族群與文化將跟著消失，所以推動閩南語，是一種非做不可的責任。」學校憑藉著熱心的教師及校務委員持續不懈地努力推動，使台灣語言文化於海外得以延續深耕，實屬難得。

「台東縣土坂國小」從106年正式揭牌轉型為全國首座「台東縣土坂vusam文化實驗小學」，完整維繫祖先與土地共生的智慧與傳統文化，學校並與部落緊密合作，透過歌舞劇教學、環境營造，深化學生對自身族群、語言文化的學習，今天獲傑出貢獻團體獎肯定。校長查馬克･發立帝（蕭德光）表示，要認識自己的文化，一定要透過族群的語言，才能深入了解與體會文化的優美，全校雖只有51位學生，在13位校長老師帶領下，已年年奪得「E起舞全國原住民族青少年及兒童母語歌舞劇競賽」冠軍，今年更參考〈貓〉歌劇概念，讓原住民歌舞與國際接軌。

獲得個人獎肯定的屏東縣萬巒國小校長陳志寧是航太博士，深覺自己應投入於自身母語保存工作，所以將客家語作為教學語言，引領全校沉浸式全客語教學，並自費出版有聲書、自編書籍提供給孩子們參考，更組織「客家語回應式國語科補充教材」工作坊，編輯客語版國語課本，透過文字流傳促進客家語文的學習。

個人獎得主為陳志寧校長、屏東縣楓林國小退休教師周明傑、新北市新莊區民安國小教師林淑期、寶島新聲廣播電台顧問陳憲國、屏東縣青山國小教導主任黃義舜、國立台北教育大學講師盧廣誠、基隆市教育處教師謝杰雄，團體獎得主為休士頓台灣語文學校、台東縣土坂國小及屏東縣政府。

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