開春率先前進新南向 高醫體系插旗馬來西亞

2019-02-21 12:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學醫療體系3家醫院開春率先前進新南向國家插旗，今上午在馬來西亞首都吉隆坡，與當地知名的長樂、綠盛世2集團簽定交流合作備忘錄，為台、馬醫療照護與人才培訓合作開啟新里程碑。

高醫附院院長侯明鋒、高雄市立大同醫院院長陳彥旭、市立小港醫院副院長龍震宇、高醫大國際長陳桂敏等人，今上午與大馬長樂集團首席執行長朱兆祥及綠盛世集團首席執行長曾建華共同簽約。

侯明鋒表示，高醫馬來西亞籍校友人數居全台之冠，校友返鄉服務大多事業有成，還有人被政府冊封為功在國家的「拿督」。這次南進大馬借重當地校友的力量，將高醫推向國際舞台發光發熱。

陳彥旭指出，馬來西亞和台灣一樣人口逐漸老化，長樂及綠盛世集團曾數度來台參訪取經，對大同醫院首創利用國小閒置空間設置的福樂學堂印象深刻，綠盛世集團在吉隆坡造鎮計畫中複製福樂學堂的照護模式，這是高雄推展醫療觀光引以為傲的條件。

朱兆祥與曾建華都是華僑，也都是該國地位崇隆的「拿督」。朱兆祥目前掌管家族事業孝恩及長樂兩大集團，孝恩是吉隆坡數一數二的殯葬集團，長樂則是推展高齡優質生活服務的產業。

綠盛世則是馬來西亞最大的土地開發集團之一，在吉隆坡打造4000戶的新市鎮，裡面有適合各年齡層的位宅外，還有大型購物中心、國際中小學、幼稚園及高爾夫球場等。長樂與綠盛世跨界合作首創軟硬體兼備的老少共居的生活環境，希望借重高醫體系優質的健康照護方式，共同發展健康促進及長照事業。

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